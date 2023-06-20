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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

حاكم دار فور: ما يجري في السودان يقود إلى الحرب الأهلية

اِشتباكات السودان
اِشتباكات السودان
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أكد مني أركو مناوي، حاكم إقليم دار فور، اليوم الثلاثاء، أن ما يجرى في السودان من اقتتال مستمر وحوادث اغتيالات تقود السودان إلى الانزلاق في حرب أهلية، وهو ما يزيد الوضع سوءًا في السودان جراء الاشتباكات التي تجري بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأضاف مناوي، أن السودان حاليًا يشهد جرائم مكتملة الأركان وبالتحديد في الجنينة وكتم ومناطق متفرقة من ولاية الخرطوم وأم درمان وغيرها من المدن السودانية.

وطالب حاكم إقليم دار فور مجلس الأمن والجنائية الدولية بالتحقيق في حوادث الاغتيالات التي تتم بحق السياسيين السودانيين، مطالبًا في الوقت نفسه أطراف الصراع بالجلوس على مائدة المفاوضات من أجل حل الصراع.

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