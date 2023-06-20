مصدر بالزمالك يرد على أنباء توقيع أحمد فتوح للأهلي

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك، حقيقة توقيع أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول، للغريم التقليدي الأهلي، تمهيدًا للانتقال إلى صفوف القلعة الحمراء، بداية من الموسم بعد القادم.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أن فتوح من ركائز الفريق الأساسية، وما أثير عن توقيعه للأهلي شائعات لا أساس لها من الصحة، هدف ضرب استقرار الفريق.

وتابع المصدر أن مسؤولي الزمالك، اتفقوا على فتح ملف تجديد عقد فتوح بجانب حارس الفريق محمد صبحي، بعد انتهاء موسم صفقات الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد الإعلامي أمير هشام، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «بلس 90» الذي يُقدمه فضائية «النهار»، أن أحمد فتوح، وقع للنادي الأهلي وحصل على مقدم التعاقد، وسيتم تفعيل العقد في موسم 2024 – 2025، لينضم للفريق الأحمر في صفقة انتقال حر، وذلك بعد نهاية عقده مع الزمالك في نهاية الموسم المقبل.

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة فاركو فى التاسعة والنصف مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

حسم الزمالك بطاقة العبور إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، عقب الفوز على بروكسي 3 بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في إطار مباريات دور الـ32، في مباراة شهدت اللجوء للأوقات الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.