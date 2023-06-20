ولي عهد الكويت في افتتاح مجلس الأمة: هناك مرحلة جديدة نقف أمامها عنوانها العمل والإصلاح

أكد ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، أن هناك مرحلة جديدة نقف أمامها عنوانها العمل والإصلاح من أجل الكويت.

وقال ولي عهد أمير الكويت - كلمته في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة الكويتي - إنه وبعد أن قال الشعب كلمته وأثبت وفاءه لقيادته التي تقدره وتحترم كامل إرادته واستجاب لتصحيح المسار،وعلم أن الإصلاح سبيل النهضة والاستقرار نلتقي اليوم لنؤكد أننا نعمل سويا من أجل هدف واحد ومصلحة واحدة.

وأضاف الشيخ مشعل الصباح، أنه لم يعد هناك مجال لهدر الجهد والوقت والإمكانات في صراعات وتصفية حسابات وافتعال أزمات وممارسات غير مسؤولة باتت محل استياء وعقبة أمام الإنجازات.

وشدد ولي عهد الكويت على أنه لن يسمح بأن تضل الرؤية وتختلط الأمور مشيرا إلى أنه على ثقة،بإدراك ووعي أعضاء مجلس الأمة بما نواجهه من تحديات.

وكان مجلس الوزراء الكويتي رفع إلى ولي العهد في السابع من شهر يونيو الجاري مرسوم الدعوة لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ17 اليوم وسبق ذلك إجراء انتخابات أعضاء مجلس الأمة الكويتي في 6 من شهر يونيو الجاري.

وتقضي المادة (104) من الدستور الكويتي بأن "يفتتح الأمير دور الانعقاد السنوي لمجلس الأمة ويلقى فيه خطابا أميريا يتضمن بيان أحوال البلاد، وأهم الشؤون العامة التي جرت خلال العام المنقضي وما تعتزم الحكومة إجراءه من مشروعات وإصلاحات خلال العام الجديد.

ونصت المادة (83) من الدستور الكويتي في الفقرة الأولى منها على أن "مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع.." فيما قضت المادة (85) من الدستور بأن "لمجلس الأمة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر..".

ويستهل دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الجديد وفقا لجدول الأعمال بحفل الافتتاح ويتضمن إلقاء النطق السامي وكلمة رئيس مجلس الأمة بالسن وكذلك تلاوة الخطاب الأميري، ثم تستأنف الجلسة وتعقد الجلسة الأولى للنظر في بنود جدول الأعمال إذ سيؤدي أعضاء مجلس الأمة (رئيس وأعضاء مجلس الوزراء والنواب)، اليمين الدستورية لمباشرة أعمالهم في مجلس الأمة.بعدها ينتقل مجلس الأمة في جلسته لانتخاب رئيس المجلس ونائبه للفصل التشريعي الـ17 بالإضافة إلى انتخاب أمين السر والمراقب لدور الانعقاد الأول.