رئيس تيار الحكمة العراقي يدعو لإغلاق ملف النزوح وإعادة النازحين إلى مناطقهم

دعا رئيس تيار الحكمة العراقي عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، إلى إغلاق ملف النزوح وإعادة النازحين إلى مناطقهم.

وقال رئيس تيار الحكمة العراقي - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)- إنه "في اليوم الدولي للاجئين، ندعو للتعاطف والتضامن مع ملايين النازحين حول العالم، ولنتذكر أنهم يعانون من آلام الفراق والتشرد، ولنتشارك بمساعدتهم في بناء حياة جديدة مليئة بالأمل والفرص".

ودعا الجهات المعنية إلى "العمل الجاد والحثيث لإغلاق ملف النزوح وإعادة النازحين إلى مناطق سكناهم بعد تأهيلها وإعادة إعمارها، لا سيما مع ما تشهده البلاد من استقرار في الأوضاع العامة ونهضة خدمية وعمرانية واقتصادية".