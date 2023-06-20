رئيس وزراء الهند: زيارتي للولايات المتحدة فرصة لإثراء عمق وتنوع الشراكة معها

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الثلاثاء، إن زيارته للولايات المتحدة الأمريكية ستكون فرصة من أجل إثراء عمق وتنوع الشراكة الهندية - الأمريكية، مؤكدا أن البلدين يقفان أقوى سويا في مواجهة التحديات العالمية المشتركة.

وأضاف مودي -في تصريحات نقلتها قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- أن "هذه الدعوة الخاصة من الرئيس الأمريكي جو بايدن، والسيدة الأولى جيل بايدن، للقيام بزيارة دولة تعد انعكاسا لقوة وحيوية الشراكة بين الديمقراطيات".

وأشار مودي إلى أن "مناقشاته مع بايدن ومسئولين أمريكيين بارزين ستمنح فرصة من أجل توطيد التعاون الثنائي"، موضحا أنه يسعى إلى تعميق العلاقات بين الهند والولايات المتحدة الأمريكية في القطاعات الرئيسية مثل التجارة والتكنولوجيا وغيرها.

وغادر رئيس الوزراء الهندي - في وقت سابق اليوم - بلاده متجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.