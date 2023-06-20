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الثلاثاء 20 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

رئيس النواب يحيل مشروع قانون لجوء الأجانب إلى لجنة مشتركة

مجلس النواب
مجلس النواب
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أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة إلى اللجان النوعية للمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما، وهما:

1.     مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.

     (إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة)

2.     مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

          ( إلى لجنة مشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)  

المستشار حنفي جبالي مجلس النواب أعمال الجلسة العامة مشروع قانون لجوء الاجانب عاجل