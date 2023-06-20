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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

اقتحام المسجد الأقصى
اقتحام المسجد الأقصى
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اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية مُشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر فلسطينية، بمدينة القدس المحتلة، بأن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات "الأقصى"، وأدَّوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية منه.

ونشرت شرطة الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة منذ الصباح في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، وتواصل التضييق على دخول المصلين.

ويشهد المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على الحرم القدسي الشريف وتقسيمه زمانيا ومكانيا، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل.

المستوطنين الاحتلال الإسرائيلي الأقصى