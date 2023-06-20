حبس عصابة ترويج الحشيش بالأميرية

أمرت جهات التحقيق بالأميرية، اليوم، بحبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائهم بدائرة القسم، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

تعود البداية عندما تم ضبط شخصين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الأميرية مُستقلان سيارة أجرة "ملك وقيادة أحدهما"، وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش ومبلغ مالى و3 هواتف محمولة.

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة، وتم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.