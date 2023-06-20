الأزهر يحتفل بذكرى وفاة «المنشاوي»

احتفل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بذكرى وفاة القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، قائلًا: في مثل هذا اليوم من عام 1969م رحل عن دنيانا فضيلةُ القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، أحد أعلام فنّ تلاوة القرآن الكريم، وأحد أشهر رواده الأفذاذ في مصر والعالم كله، والذي عُرفت تلاواته بالخشوع والإتقان.

وكتب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عبر صفحته الخاصة علي موقع «فيس بوك»، كان الشيخُ صاحبَ مدرسةِ أداءٍ خاصةٍ مُتفرِّدة، ذاع صيتها من خلال ختمته القرآنية المُجودة والمرتلة، ومن خلال ما تركه من تراث صوتيّ ضخمٍ لدى إذاعات القرآن الكريم ومن تسجيلاته الخارجية في مصر والعالم.

رحم اللهُ الشيخ المنشاوي، وغفر له ولسامعيه ومُحبيه في كل زمان ومكان.