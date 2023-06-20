شوقي علام: تصدينا لأفكار تنظيم الإخوان وأثبتنا أنهم متطرفون

قال شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إنه منذ إنشاء الأمانة العامة لدور الإفتاء في العالم، وخلال أول مؤتمر له حرص الحضور على أن تكون رئاسة الأمانة لمفتي الديار المصرية، وجرى العمل على العديد من المحاور أولها مكافحة التطرف والإرهاب، معلقا “تصدينا لأفكار تنظيم الإخوان وأثبتنا أنهم متطرفون”.

وأضاف شوقي علام، في لقاء خاص مع فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الثلاثاء، أنه جرى العمل على محورين الوقاية والعلاج، وتتم الوقاية من خلال إيجاد خطاب افتائي رصين يقي الشباب ويعطيهم الصورة الصحيحة للدين الإسلامي في صورته الحضارية نقلا عن رسولنا الكريم.

كما لفت شوقي علام، إلى أن أبرز ما جرى العمل عليه أيضا هو الكفاح ضد تنظيم داعش الإرهابي.