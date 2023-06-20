انطلاق ورش الكتابة الإبداعية والخط العربي بدار الكتب في طنطا

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، فعاليات الورش الأدبية والفنية التي تعقدها بدار الكتب في مدينة طنطا، حيث شهدت الدار توافد العديد من طلاب وطالبات المدارس للمشاركة في الورش لتعلم طرق وأساليب الكتابة الإبداعية والتعرف على فنون الخط العربي.

وفي هذا السياق، أوضح الشاعر محمد سامي أن للعمل الإبداعي العديد من الأشكال الأدبية، منها الرواية والقصة والشعر والنص المسرحي والمقال، وقدم شرحا وافيا للأطفال المشاركين عن أهم العناصر في كتابة القصة أو الرواية، لافتا إلى ضرورة خلق الفكرة الرئيسة للعمل الأدبي، ومن ثم حصر التفاصيل كافة حول شخصيات الرواية، والبيئة المحيطة داخل أحداث العمل الأدبي.

هذا وقد شهدت الورشة تفاعلا كبيرا من جانب الأطفال المشاركين الذين تسابقوا في طرح الأفكار لبناء عمل أدبي، كما شارك آخرون في تقديم مشاهد تمثيلية من مخيلاتهم لبعض الأحداث اليومية الجارية، فيما طالب الشاعر محمد سامي الأطفال بضرورة القراءة والاطلاع لدورها المهم كأحد مقومات الكتابة الإبداعية.

يذكر أن الورش التدريبية للكتابة الإبداعية والتدريب على فنون الخط العربي تقدم بشكل مجاني، وسوف تتواصل فعالياتها خلال أيام 25 من شهر يونيو الحالي وأيام 6 و13 و19 و24 من شهر يوليو المقبل، وذلك بمشاركة العديد من المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالغربية.