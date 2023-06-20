بالفيديو.. أحمد التركي يروي قصة نجاحه كأول فود بلوجر كفيف في مصر

روى أحمد التركي، فود بلوجر، قصة نجاحه كأول فود بلوجر كفيف في مصر، قائلًا: "بحاول أقدم محتوى يثبت للناس أن مفيش حاجة صعبة وأن أي حد عايز يوصل لحاجة بيوصلها، ودا مش كلام بقوله وخلاص دي حاجة حاولت أعملها وبحاول أفضل أعملها".

وأضاف "التركي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن هناك بعض الوصفات التي يقوم بعملها يتابعها على الإنترنت ويطبقها بطريقته الخاصة، ووصفات أخرى يتم التفكير في عملها بمفرده، موضحًا: "قمت بتغير المحتوى الذي أقدمه على مواقع التواصل الاجتماعي من تقديم وصفات للتغذية الجسدية إلى عمل المأكولات لأن مجال التغذية في مصر لا يساعدني بشكل كبير، لأن الناس عايزة اللي يضحك عليها ويقولها يلا نخس 10 كيلو في أسبوع".

وتابع: "كل ما كنت بشتغل مع حد على برنامج تغذية معين يقولي لا مش دا اللي أنا عايزه فبحس دايمًا إن الموضوع في مصر محتاج وعي زيادة عشان البرنامج يكمل، أو إني أدي نفس البرنامج لنفس الناس، فقلت خلاص الناس بتحب آرائي في الأكل والوصفات اللي بعملها، فأقدم محتوى لذيذ على الناس وفي نفس الوقت الفيديو يخلص بسرعة من غير ما الناس تحس بيه".

وأردف: "أهم حاجة الواحد يعملها إنه يقول رأيه في الأكل والوصفات التي أقوم بعملها، ودا بيدي مصداقية عند المتابعين، والتعليقات التي أتلقاها".