تفاصيل تشغيل الأتوبيس الترددي ومنع الميكروباص على الدائري

قال الدكتور حسن مهدي، استاذ الطرق بجامعة عين شمس، إن الاتوبيس الترددي ستكون بديلا للميكروباص على الطريق الدائري، وله مسار مخصص على الطريق له أولوية المرور فيها ويتوقف في محطات محددة، مشيرا إلى أن ارتفاع الاتوبيس اكبر من العادي وسيكون من الصعب النزول على الطريق بعيدا عن المحطات.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “TEN”، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم متابعة حركة الاتوبيس الترددي من خلال نظام ذكي بما يوفر للمواطن معرفة وقت وصوله وغيرها من التفاصيل التي تساهم في تسهيل الحركة، موضحا أنه مع التوسع في الطريق الدائري وزيادة سرعة سير السيارات عليه، أصبح من الصعب ترك الميكروباص عليه بما نراه من سلوكيات حرصا على حياة المواطنين.

كما لفت إلى أنه بمجرد استكمال مسار الاتوبيس الترددي على الطريق الدائري سيتم منع الميكروباص من السير عليه ولكن سيكون لها مهمة أخرى وهي نقل الركاب من وإلى المحطات والسير في المناطق الداخلية المحيطة بالدائري.