بطل مصر في كمال الأجسام يكشف تفاصيل حصوله على بطولة أوكرانيا.. بالفيديو

كشف أحمد أبو العزم، بطل مصر في كمال الأجسام، تفاصيل حصوله على لقب بطولة أوكرانيا لكمال الأجسام، قائلًا: "إن البطولة أجريت في أوكرانيا منذ أسبوعين تقريبًا، وكان يريد المشاركة فيها، وكان يتمنى الفوز بالبطولة بعد خوض منافسات عديدة لفترة طويلة معهم استمرت 9 سنوات والتي لم يكن يحالفه الحظ بالفوز بالنهائي فيها".

وقال "أبو العزم" في حواره عبر زووم لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء: "كان ربنا معايا في هذه المباراة، وكنت مجهز على مستوى عالي من التدريب، وقدرت أحقق البطولة بعد معاناة وتعب، والتجهيز لها لفترة طويلة"، موضحًا أن كل بطولة في أي بلد أحيانا يكون بها جوائز مختلفة غير الكؤوس المعتاد عليها.

وتابع: "الماتش اللي فات حصلت على 5 ميداليات ذهبية، و3 ميداليات في المجموعات التي تأهلت بها للصعود للنهائي وبعدها بأسبوع لعبت ماتش دولي وحصلت على ميداليتين ذهب مرة أخرى، بجانب ميداليات مختلفة في المراكز الثاني والثالث ولم يحالفه الحظ فيها بالفوز بالمركز الأول".

وأردف، بطل مصر في كمال الأجسام، أن فوزه بعدد كبير من الميداليات ليس بالأمر السهل، قائلًا: "تعب وشقى سنين كتير وصلت لـ 9 سنين لعبت وقدرت اكسب الميداليات دي لأن لعبة كمال الأجسام تأخذ فترة زمنية كبيرة جدًا للوصول لمستوى كويس والتطور والمكسب".

وأشار إلى أن كل بطولة يكون لها تجهيزات مختلفة، فهذا العام كان لديه مدرب من بلجيكا، وهو مدرب لعدد كبير من المحترفين وعمل معه ودربه بشكل جيد، مؤكدًا: "حاولنا نوصل لمستوى أعلى في هذه المباراة، وأوكرانيا كانت سعيدة بمستوايا وكانت شايفة إني استحق الفوز ودي كانت أكتر حاجه كنت مبسوط بيها جدًا".