مباريات اليوم| مواجهات نارية في تصفيات كأس الأمم الأوروبية.. وودية البرازيل والسنغال

تستعرض “البوابة نيوز”، أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 20- 6 - 2023، والتي تشهد عددا من المباريات أبرزها جبل أيسلندا ضد البرتغال فى التصفيات المؤهلة للأمم الأوروبية 2024، فضلا عن مواجهة إستونيا ضد بلجيكا، وعلى المستوى الودي يلتقي المنتخب البرازيلي مع نظيره السنغالي فيما يواجه المنتخب التونسي نظيره الجزائري.

مواعيد مباريات تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة

النمسا X السويد – الساعة 9:45 مساء

إستونيا X بلجيكا – الساعة 9:45 مساء

المجر X ليتوانيا – الساعة 9:45 مساء

بلغاريا X صربيا – الساعة 9:45 مساء

البوسنة والهرسك X لوكسمبرج – الساعة 9:45 مساء

ليشتنشتاين X سلوفاكيا – الساعة 9:45 مساء

أيسلندا X البرتغال – الساعة 9:45 مساء

النرويج X قبرص – الساعة 9:45 مساء

جزر فاروه X ألبانيا – الساعة 9:45 مساء

إسكتلندا X جورجيا – الساعة 9:45 مساء

مولدوفا X بولندا – الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا

بوروندي X ناميبيا – الساعة 4 عصرا على قناةbeIN Sports HD 4

إثيوبيا X مالاوي – الساعة 5 مساء على قناةbeIN Sports HD 3

السودان X موريتانيا – الساعة 9 مساء على قناةbeIN Sports HD 4

مباريات دولية ودية

ألمانيا X كولومبيا – الساعة 9:45 مساء

الجزائر X تونس – الساعة 10 مساء

البرازيل X السنغال – الساعة 10 مساء