الـ18 عالميًا.. جراحة نادرة لفتح فم رضيع عمره 6 أشهر بـ“الاقصر الدولى”

شهد قسم جراحة الوجه والفكين بمجمع الاقصر الدولي أحد مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر إجراء جراحة ناجحة لحالة طفل نادرة تصنف الثامنه عشر حول العالم طبقا لمؤشرات البحث ، التي أشارت إلي توثيق سبعة عشر حالة مسجلة بحثيًا حول العالم حتى وقتها.

والحالة المذكورة ولد فيها الرضيع بالتحام عظمي خلقي بين الفكين السفلي والعلوي مع صعوبة شديدة في الرضاعة، وانغلاق فتحة الفم بنسبة كبيرة.

ووفي الوقت الذي فقد فيه والديه الأمل بعد تراجع معظم المستشفيات الكبري والخاصة بالعاصمة من إجراء الجراحة نظرا لندرتها عالميا ومحليا كأول حاله من نوعها يتم مناظرتها

اتخذت الهيئة العامة للرعاية الصحية قرار التدخل الجراحي من قبل فريق قسم جراحة الوجه والفكين بمجمع الاقصر الدولي، وبالعرض على فريق قسم التخدير لتحديد الموعد الملائم للجراحة تم الاتفاق من الفريقين على التدخل بعمر الستة أشهر نظرا لاهمية احتياج الصغير وقتها لبدأ التغذية الفموية وتعلم الكلام

وتابع خلالها فريق الوجه والفكين الحالة الصحية للرضيع علي مدار سته اشهر قبل الإجراء المتفق

وبالرغم من دقة وندرة الجراحة علي مستوي العالم والتحدي الكبير الذي كان ينتظره الفريق الطبي (فريق الجراحة _ فريق التخدير ) في دقة فك الالتحام العظمي بين الفك العلوي والسفلي للرضيع خلال وقت قياسي يستلزم أن يكون اقل من ساعة بدلا من ساعتين (الفترة اللازمة للفصل الجراحي) نظرا لخطورة طول فترة التخدير و خطر حدوث نزيف أو أي من المضاعفات المحتملة.

إلا أن الفريق الطبي المتميز نجح ببراعة شديدة في إجراء الجراحة النادرة عالميا؛ لإنقاذ الرضيع من المعاناة وفتح الرضيع فمه متثاءبا للمرة الأولي بعد الولادة .

وتم إجراء الجراحة باشراف الدكتور احمد البرعى، رئيس فرع هيئة الرعاية بالأقصر ، وقام بأجراء الجراحة الفريق الطبي القائم والمشرف علي الجراحة، دكتور كريم القباني، استشاري ورئيس قسم جراحة الوجه والفكين بالمجمع الطبي الدولي، الدكتور صلاح عصيدة _ استاذ دكتور التخدير بالمجمع الطبي،

الدكتور طه السيد_ متدرب زمالة مصرية

الدكتور كيرلس فايز _متدرب زمالة مصرية، الدكتورة شروق فتحي _ وجه وفكين، الدكتور ياسر عبد الفتاح اخصائي تخدير، الدكتور عصام مغربي اخصائي تخدير.

ومن فريق التمريض المساعد

م_ سعدية سيد رئيس تمريض العمليات.

م_ وردة حباشي تمريض العمليات.