الثانوية العامة 2023.. تداول أسئلة اللغة الألمانية بجروبات الغش

تداولت صفحات وجروبات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي، أسئلة امتحان مادة اللغة الألمانية ضمن اللغة الأجنبية الثانية، في إشارة إلى الامتحان الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة منذ التاسعة صباح اليوم.

وتتابع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لجان امتحانات الثانوية العامة.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدور الأول) اليوم الثلاثاء الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية.

وتأتي نوعيات وعدد الأسئلة والدرجات باللغات الأجنبية الثانية “الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والصينية”، مجموعها الكلي 40 درجة.

ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2، مخصص لهما 6 درجات، والموضوعية 29 سؤالًا مخصص لها 34 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 31 سؤالًا.

ويؤدي الامتحانات هذا العام 783025 طالبا وطالبة، من بينهم 276211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و391671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) و98658 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

ويصل عدد لجان النظام والمراقبة إلى 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2097 لجنة.