منحة بقيمة 90 ألف دولار للراغبين بالعيش بجزر أيرلندا "الشاعرية"

أعلنت الحكومة الأيرلندية، خطة لزيادة عدد سكان أكثر من عشرين جزيرة نائية في المحيط الأطلسي من خلال منح تبلغ نحو 92000 دولار للراغبين في الانتقال إلى تلك الجزر.

تشمل الجزر إينيس مور حيث تم تصوير فيلم "The Banshees of Inisherin" المرشح لجائزة الأوسكار لعام 2022 وهي واحدة من جزر آران التي تقع قبالة الساحل الغربي لأيرلندا.

وغالبا ما تكون هذه الجزر نقطة جذب سياحي بسبب مناظرها الطبيعية الوعرة وتاريخها ولكن على مدى العقدين الماضيين تضاءل عدد سكان هذه الجزر، حيث ينتشر الآن أقل من 3000 شخص في أراضيها وفقا لما تقوله خطة الحكومة الأيرلندية الجديدة.

ومع ذلك تعد الجزر مهمة للسياحة حيث يستقبل أكثر من 300000 زائر سنويا وهو ما أثار تفاعلاً للعيش في جزر شاعرية.

وأشارت الخطة إلى أن الاهتمام المستمر لمجتمعات الجزر على الصعيدين الوطني والدولي هو الحفاظ على مستويات السكان في جزرهم.

وتتمتع المجتمعات الجزرية عموما بملف عمري أعلى من المتوسط حيث يغادر العديد من الشباب الجزر للاستفادة من المزيد من التعليم أو فرص العمل في أماكن أخرى.

كم تقدم أيرلندا ما يصل إلى 92,000 دولار تقريبا (84,000 يورو) للأشخاص الذين يقومون بترميم مبنى مهجور في إحدى الجزر حيث يمكن للأشخاص الذين يصلحون عقارا شاغرا الحصول على ما يصل إلى 67,000 دولار (60,000 يورو) تقريبا للتجديد وفقا لموقع حكومي رسمي على الإنترنت.

وتقدم الحكومة الآن المزيد من الأموال للجزر كجزء من خطتها والتي تمتد 10 سنوات لجذب المزيد من السكان للانتقال إلى هناك.