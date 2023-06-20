اليوم.. طقس حار ونشاط للرياح على القاهرة والعظمى 32 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة جنوب الصعيد وجنوب سيناء ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وطقس معتدل الحرارة على كل الأنحاء.

ويشهد الثلاثاء نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى، والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وأقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى قد تمتد إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الثلاثاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، 32 للعظمى 21 درجة، وعلى السواحل الشمالية 28 للعظمى والصغرى 21 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 36 للعظمى والصغرى 26، وعلى شمال 33 والصغرى 23، وعلى جنوب الصعيد 38 للعظمى والصغرى 28 درجة.