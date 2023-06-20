"عبد الغفار" يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال تشغيل الوحدات الصحية بمشروع «حياة كريمة»

عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أمس الاثنين، اجتماعًا، لمتابعة الموقف التنفيذي بشأن تشغيل المرحلة الأولى للوحدات والمراكز الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، لافتًا إلى أنه وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، فقد تم التوجيه بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتجهيزية الطبية وغير الطبية للوحدات وفقًا لمعايير الجودة.

وأكد وزير الصحة والسكان، أن المشروع القومي حياة كريمة، يُعد من أكبر وأضخم المشروعات الصحية القومية، التي تسهم في توفير حياة صحية وآمنة وكريمة للمواطن المصري وأسرته، حيث يشمل عدد الوحدات والمراكز الصحية المُدرجة بنطاق الريف 1115 مركز ووحدة، موزعين على محافظات الجمهورية، والتي يبلغ متوسط نسب تنفيذ أعمال التطوير بها 82%.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير، بحث مع قيادات الوزارة المسؤولة عن المشروع، وضع حلول مبتكرة وسريعة للمعوقات والتحديات التي قد تواجه سير العمل بخطة الانتهاء من مشروع حياة كريمة، وعلى الفور اتخذ الوزير قرارات وإجراءات عاجلة من شأنها تذليل العقبات التي تواجه العمل بالمشروع القومي، منها التوجيه بضرورة التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الدعم اللازم لهذا المشروع وضمان الانتهاء منه وفقًا لأعلى جودة من الكفاءة.

وأضاف أن الوزير، اطلع على معدلات التنفيذ للإنشاء الجديد والتطوير ورفع الكفاءة بوحدات ومراكز حياة كريمة على مستوى محافظات الجمهورية، كما اطلع على خطة الإنشاء والتطوير الجديد لنقاط الإسعاف المدرجة بالمبادرة، ويبلغ عددها 367، وحرص على الاطلاع على الموقف التنفيذي لمشروع تطوير المستشفيات وعددها 23 مستشفى، حيث أكد على ضرورة تجهيز المشروعات الصحية بأفضل وأحدث الوسائل، بما يعمل على تقديم خدمة طبية فائقة الجودة.

وأوضح أن الاجتماع، تناول بحث توافر القوى البشرية بكل التخصصات الطبية، مؤكدًا ضرورة التوزيع العادل للأطباء مع مراعاة التوزيع الجغرافي للفرق الصحية، بالإضافة إلى صرف حوافز مجزية للفرق الطبية بتخصص طب الأسرة من العاملين بهذه الوحدات، كما بحث توفير برامج تدريبية للفرق الصحية، بهدف رفع كفائتهم ومهاراتهم العملية.

ونوه المتحدث الرسمي، بأن الوزير، تابع معدلات الإنجاز بأنظمة التشغيل الحديثة والميكنة، باحثًا وضع حلول للتحديات التي قد تواجه نُظم الميكنة، كما وجه الوزير، خلال الاجتماع بتدشين لجنة فنية لتقييم إداء الوحدات فنيًا وإدرايًا ومتابعة معدل الترددات ، بما يضمن سرعة اتخاذ القرارت والتدخل السريع، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لاستكمال المشروع في كافة مراحله وبصورة مُنجزة.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف على مشروع حياة كريمة ، واللواء وائل الساعي مساعد وزير الصحة للشؤون المالية والإدارية ، والدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية، والدكتور محمود الديب منسق مبادرة حياة كريمة.

IMG-20230620-WA0009

IMG-20230620-WA0007

IMG-20230620-WA0008

IMG-20230620-WA0006