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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نقل 11 مصابًا في حادث سير لمستشفى العاشر الجامعي

ارشيفيه
ارشيفيه
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استقبل مستشفى العاشر من رمضان الجامعي، صباح اليوم الثلاثاء 11 شخصًا مصابين بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد إثر تعرضهم لحادثي سير.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين  سيارتين ملاكى وميكروباص طريق بلبيس- العاشر من رمضان مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متنوعة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.

11 شخصا العاشر من رمضان اليوم الثلاثاء حادث تصادم بين سيارتين مستشفى العاشر من رمضان الجامعي