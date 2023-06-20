بايدن: تهديد بوتين باستخدام أسلحة نووية تكتيكية "حقيقي"

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: "إن تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام أسلحة نووية تكتيكية "حقيقي".

وأضاف بايدن ـ في تصريحات له حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية -" عندما تحدثت عن قلقنا من جفاف نهر كولورادو نظر إلي الجميع وكأنني مجنون، ونظروا إلى النظرة نفسها عندما قلت إنني قلق بشأن استخدام بوتين أسلحة نووية تكتيكية..هذا حقيقي".

وكان الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو قد أكد في وقت سابق أن بلاده بدأت تسلم الأسلحة النووية التكتيكية الروسية، والتي قال "إن بعضها أقوى ثلاث مرات من القنابل الذرية التي ألقتها الولايات المتحدة على هيروشيما وناكازاكي في 1945".