منظومة سعودية متكاملة لخدمة الحجاج بالمدينة المنورة

تواصل السلطات السعودية تقديم الخدمات لضيوف الرحمن خاصة في المدينة المنورة، التي تشهد حركة كبيرة للحجيج ما بين قادم لزيارة المسجد النبوي أو مغادر إلى مكة المكرمة استعدادا لأداء مناسك الحج.

وقالت لجنة الحج والزيارة السعودية إن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى أمس الاثنين بلغ 770 ألفا و722 حاجًا من مختلف الجنسيات، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام.

وبحسب اللجنة، فإن عدد الحجاج الذين غادروا المدينة المنورة إلى مكة المكرمة بلغ 629 ألفا و499 حاجًا، فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى أمس 141 ألفا و164 حاجًا من جنسيات مختلفة.

من جانبها، قالت وزارة الحج والعمرة السعودية إن عدد الحجاج المتوقع لهذا العام قدر بأكثر من مليوني حاج من 160 دولة.

من ناحية أخرى، دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، معرض نوادر مخطوطات المسجد النبوي.

وقال إن المعرض يأتي لإثراء التجربة المعرفية لدى الزوار والقاصدين، حيث يعرض نماذج من نوادر المخطوطات بالمسجد النبوي، وعددا من المقتنيات وأدوات الكتابة المستخدمة في تدوين المخطوطات، بالإضافة لصور جدارية عن بعض المخطوطات النادرة وأفلام تعريفية عن مركز المخطوطات بالمسجد النبوي.

ويضم المعرض نسخة من المصحف مكتوبة بخط اليد منسوبة لثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان بالإضافة إلى نسخ أثرية من المصحف وصور نادرة للحرم المكي تعود لأزمنة مختلفة.

وبمناسبة الأيام العشر الأولى من ذي الحجة يشهد المسجد النبوي يوميا إفطارا جماعيًا للصائمين، في أجواء روحانية، ولا يخلو شارع محيط بالمسجد النبوي من حجاج قادمين أو مرتدين لزي الإحرام الأبيض في طريقهم لمكة المكرمة لأداء طواف القدوم قبل مناسك الحج.

ودشنت السلطات السعودية عدة خدمات ومبادرات لخدمة الحجيج بالمدينة المنورة ضمن منظومة مبادرات "خير المدينة" تبدأ باستقبال الحجاج والزائرين عند وصولهم عبر المنافذ الجوية والبرية، وترافقهم في كافة المواقع التي يرتادونها لتشمل المسجد النبوي والجوامع الكبرى والمزارات التاريخية والمرافق العامة والميادين والساحات المحيطة بالمسجد النبوي.

ومن بين تلك الخدمات مبادرة "كيف أستطيع أن أخدمك" ومبادرة "خدمة كبار السن والأطفال التائهين" و"توزيع ماء زمزم" و"استقبال الحجاج والزائرين وتوديعهم" وخدمة الزائرين في ساحات المسجد النبوي" ومبادرة "المساعدة في الحجز للصلاة في الروضة" ومبادرة "ركن كتب الحج" و"قولوا للناس حسنا" و"زادك في الحج" ومبادرة "اعرف أنك في المدينة المنورة" و"المدينة خيرا لهم".

وفي كل أنحاء المسجد النبوي وساحاته ينتشر رجال أمن الحج والعمرة وموظفو المسجد النبوي لإرشاد وتنظيم الحجاج وتنظيم الصفوف وحركة الدخول والخروج خاصة في أوقات الصلاة.