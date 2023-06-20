وكالة شئون المسجد النبوي تنظم برنامجا لإعداد المتطوعين لخدمة ضيوف الرحمن

نظمت وكالة شئون المسجد النبوي برنامجا تدريبيا بعنوان "إعداد المتطوعين لخدمة ضيوف الرحمن بالمسجد النبوي" قدمه مساعد الرئيس العام للخدمات والشئون الميدانية عبدالعزيز بن علي الأيوبي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء، أن البرنامج استعرض ملامح الخطة التشغيلية لموسم الحج وارتباطه برؤية الوكالة التي تؤكد على حسن الوفادة للقاصدين، ونشر الهداية للعالمين، وأهمية تمكين قاصدي المسجد النبوي من أداء العبادة والمناسك على بصيرة في بيئة آمنة طاهرة، وبيان الرسالة العلمية والدعوية للحرمين الشريفين على أسس مهنية واحترافية وكفاءات بشرية مؤهلة وتقنيات متجددة وشراكات فاعلة.

وأشارت الوكالة إلى أن البرنامج تناول دور المتطوعين في خدمة زوار المسجد النبوي بكفاءة ومهنية عالية، وإرشادهم وتوجيههم، والتسهيل عليهم ليؤدوا عبادتهم بيسر وسهولة.

وفي سياق متصل، نظّمت الإدارة العامة للشئون الإدارية النسائية بوكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي ورشة عمل بعنوان "نحو الأفضل" بهدف الارتقاء بمستوى الأعمال التي تقدمها منسوبات الوكالة وتحسين جودتها.

وفي السياق، شارك نحو 200 كشاف وفتاة كشفية و25 قائدًا وقائدة من كشافة وزارة التعليم السعودية في الأعمال التطوعية لخدمة حجاج بيت الله خلال موسم حج هذا العام 1444 هـ.

من جهة أخرى، تقدم وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية برئاسة شؤون الحرمين من خلال الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية خدمات عديدة للإجابة عن أسئلة ضيوف الرحمن من خلال 49 موقعًا منتشرة في (المطاف، الرواق السعودي الدور الأرضي والدور الأول، التوسعة السعودية الثانية، التوسعة السعودية الثالثة، المسعى بأدواره، الساحات المحيطة بالمسجد الحرام، الهاتف المجاني)، ما بين ( أكشاك الساحات وكاونترات ومكاتب وكبائن للهاتف المجاني)، سعيًا لتوعيتهم وإرشادهم وتوضيح الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة والزيارة.

وحول استقبال المنافذ للحجاج، فقد استقبل منفذ البطحاء البري في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية نحو 6 آلاف حاج خلال 20 يوما.

وذكرت قناة السعودية الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن مديرية الجوازات تواصل جهودها في استقبال ضيوف الرحمن القادمين عبر المنافذ لأداء فريضة الحج وتسخر كل الإمكانات لتسهيل إجراءات دخول الحجاج.

وتفقد مدير عام الجوازات الفريق سليمان اليحيي منفذ البطحاء حيث اطلع على سير العمل وجهود استقبال ضيوف الرحمن القادمين عبر المنافذ.

وكان وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة والزيارة محمد البيجاوي قد أعلن السبت الماضي وصول أكثر من مليون حاج من الخارج حتى الآن لأداء مناسك الحج.