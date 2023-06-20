غدًا.. فعاليات اليوم الثاني للبرنامج الصيفي بمتحف شرم الشيخ

أعلن متحف شرم الشيخ، أن غدا الأربعاء، تبدأ فعاليات اليوم الثاني، ضمن الأسبوع الثالث (توت-ختي) من البرنامج الصيفي (بر-شيمو)، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء بقاعة التهيئة المرئية.

وأوضحت إدارة المتحف أن الأدوات المطلوبة للمشاركين هي قطعة صلصال أي لون وقلم رصاص وألوان ومقص ومادة لاصقة، وأن الفئة العمرية المستهدفة من ٨ إلى ١٦ سنة، لافتة إلى أن الورشة مجانية ولكن لا تتضمن دخول قاعات عرض المتحف، وأن الحجز عن طريق رسالة خاصة على صفحة المتحف.

كانت فعاليات اليوم الأول من فعاليات الأسبوع الثالث (توت-ختي) twt - xti (أسبوع الحضارة) من البرنامج الصيفي (بر -شيمو) Pr-Smw الخاص بمتحف شرم الشيخ، قد انطلقت يوم الأحد الماضي، حيث تعرف الأطفال في اليوم الأول على الفرق بين الحضارة المصرية القديمة واليونانية والرومانية في صورة مبسطة يمكنهم من خلالها التفرقة بين القطع التي تعود إلى كل عصر من خلال طرز الملابس والعمارة والرموز والعلامات في الفن وتطبيقها عمليا من خلال التفريق بينهم على لوحة تزينها الورود و تلون بالورود وتكوين لوحه فنية في جو يملؤه البهجة والسعادة .

وفي سياق آخر أعلن متحف شرم الشيخ، أنه لا يمكن شراء تذاكر الدخول إلا عن طريق الدفع بالبطاقة المصرفية من مكتب التذاكر ولا يوجد إمكانية للدفع كاش، لافتا إلى أن رسوم التذاكر هي:

- المصريين والعرب: 40 جنيها.

-الطلاب المصريين والعرب: 20 جنيها.

-الأجانب: 200.

- طالب أجنبي: 100 جنيه.

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