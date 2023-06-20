التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه صعقا بالكهرباء في الشرقية

قررت نيابة الصالحية الجديدة، صباح اليوم الثلاثاء، التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه إثر إصابته بهبوط بالدور الدموية لتعرضه لصعق كهربائى بنطاق مدينة الصالحية الجديدة.

وكان اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، قد تلقي إخطارًا من إدارة البحث الجنائى يفيد بورود إشارة من مستشفى الصالحية الجديدة بوصول "يزيد م" عامين مقيم نطاق الصالحية الجديدة جثة هامدة وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الطفل التى أودت بحياته إثر تعرضه لصعق كهربائى تسبب فى إصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية ووفاته.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.