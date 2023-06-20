"القابضة للمياه": اعتماد الموازنة التقديرية لـ13 شركة تابعة عن العام المالي 2023-2024

عقدت الجمعيات العامة لشركات مياه الشرب والصرف الصحى لعدد 13 شركة تابعة (مياه القاهرة – مياه الإسكندرية – صرف صحي القاهرة – صرف صحي الإسكندرية – بني سويف – أسوان – البحيرة – دمياط – المنيا – المنوفية – الأقصر – الفيوم – سوهاج) عبر تقنية الفيديوكونفرانس، برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ورئيس الجمعية العامة لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، وبحضور ممثلي الجهاز المركزى للمحاسبات، وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب، لمناقشة الموازنة التقديرية للشركات التابعة للعام المالي 2023- 2024.

ووافقت الجمعية على اعتماد الموازنة التقديرية للشركات التابعة عن العام المالى 2023-2024، بعد استعراض الجمعية العامة جدول الأعمال وملاحظات مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات، وأوصت الجمعية باتخاذ الشركات كل الإجراءات اللازمة لتلافى تلك الملاحظات.

ووجه المهندس ممدوح رسلان، الشكر للسادة أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات على الملاحظات التى يقدمها لتحسين أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحى، مشيرا إلى أهمية الدور الرقابى الذى يؤديه الجهاز المركزى للمحاسبات، وضرورة التعاون بين كافة أجهزة الدولة لخدمة المواطنين.

وأكد أن الموازنة التقديرية للشركات التابعة عن العام المالى 2023-2024، تعكس تحسن أداء الشركات ما يعد مؤشرا إيجابيا، كما راعت الموازنة واجبات ومسئوليات والتزامات الشركات تجاه المواطنين وتطبيق خطة تحسين الأداء فى جميع أوجه العمل بالشركات التابعة، من خلال تطوير الخدمات، وزيادة الطاقة الانتاجية للمحطات، وبرامج الإنتاج المستهدفة، والإستفادة من الأصول والإستغلال الأمثل للموارد والتشغيل القياسى للمحطات، وتأهيل محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي للحصول على شهادة الاعتماد الدولية للإدارة الفنية المستدامة TSM، والاهتمام باستكمال تجهيز المعامل بأحدث الأجهزة، ومتابعة منظومة جودة مياه الشرب في مختلف مراحل الإنتاج، وتطوير الفروع التجارية ومراكز خدمة العملاء.

وأشار إلى أهمية تفعيل إجراءات تنشيط التحصيل، وتقليل كمية المياه غير المحاسب عليها، من خلال التوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع والقضاء على الوصلات غير القانونية، واجراء الصيانات القياسية بكافة المحطات والروافع.

وأشار إلى ضرورة تطوير الأداء بالشركات التابعة، على المستويين الإداراى والفنى، وتفعيل اجراءات ترشيد الطاقة والتوسع فى استخدام الطاقة المتجددة، فى إطار اهتمام القيادة السياسية ووزارة الإسكان بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه المهندس ممدوح رسلان، رؤساء الشركات التابعة، بضرورة تكثيف وبذل أقصى الجهود لضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين، مشيرا إلى ضرورة التعاون الكامل مع كافة الأجهزة التنفيذية والحكومية، والتواصل مع المواطنين وسرعة حل الشكاوى التى ترد إلى الخطوط الساخنة أو تطبيق الهاتف المحمول 125 أو صفحات التواصل الاجتماعى.