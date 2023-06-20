الثانوية العامة 2023.. غرفة عمليات دمياط تتابع فتح اللجان

ترأس المهندس "على عبد الرؤوف" وكيل التربية والتعليم بدميـاط، غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية وكامل أعضاء اللجنة.

وأوضح "وكيل الوزارة" أن الغرفة تابعت منذ الصباح الباكر وصول أسئلة الامتحانات الي اللجان الإمتحانية في المواعيد المحددة وسط إجراءات أمنية مكثفة وانتظام دخول الطلاب للجان في سهولة ويسر مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة،بناء على توجيهات الدكتور "رضا حجازي" وزير التربية والتعليم و الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بالملاحظة والتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية المختلفة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة بما يضمن سير امتحانات الثانوى العام بانتظام.

وكانت مديرية التربية والتعليم بدميـاط، قد انتهت من كل الاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٣م من حيث جاهزية المدارس التى ستكون بها لجان الامتحانات، وجاهزية الاستراحات المعدة لاستقبال رؤساء اللجان، والمراقبين الأوائل، والملاحظين بجميع الإدارات التعليمية والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات، وتستمر حتى يوم فى الخميس الموافق ١٣ يوليو.