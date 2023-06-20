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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدفاع الروسية: قوات المنطقة العسكرية تدمر معقلا أوكرانيا في اتجاه كراسني ليمان

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية
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أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن عناصر قوات أطقم الدبابات التابعة للمنطقة العسكرية المركزية دمرت معقلا للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء، عن مصدر في الدفاع الروسية قوله: "دمر جنود أطقم الوحدة العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية المركزية معقلا، وأفرادا للعدو في اتجاه كراسني ليمان في منطقة إجراء العملية العسكرية الروسية الخاصة".

وأضاف المصدر أن دبابات المنطقة العسكرية المركزية أثناء قيامها بالمهام القتالية تلحق بانتظام ضررا بالمعدات العسكرية والعسكريين الأوكرانيين وتدمر نقاط الإدارة والمعاقل وتغطي أعمال الوحدات الهجومية.

الدفاع الروسية أوكرانيا كراسني ليمان