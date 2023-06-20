أسعار العملات اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023

تباينت أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت علي النحو التالي:

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو : 30.8423 جنيه للشراء، مقابل 30.9386 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو الأوروبي نحو : سجل 33.6798 جنيه للشراء، مقابل 33.7973 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو : 39.4997 جنيه للشراء، مقبل 39.6385 جنيه للبيع.

أما الفرنك السويسرى فقد سجل نحو: 34.4491 جنيه للشراء، مقابل 34.5721 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الـ100 ين يابانى نحو : 21.7245 جنيه للشراء، مقابل 21.7939 جنيه للبيع.

كما سجل سعر دولار كندي نحو : 23.3498 جنيه للشراء، مقابل 23.3498 جنيه للبيع.

وسجل سعر دولار أسترالي نحو 21.1133 جنيه للشراء، مقابل 21.2035 جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصينى نحو 4.3085 جنيه للشراء، مقابل 4.3228 جنيه للبيع.

وعلى صعيد أبرز العملات العربية فجاءت كما يلي:

سجل سعر الريال السعودي نحو : 8.2224 جنيه للشراء، مقابل 8.2485 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو : 100.4144 جنيه للشراء، 100.7607 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى نحو : 8.3968 جنيه للشراء ، مقابل 8.4237 جنيه للبيع.

كما سجل سعر دينار البحرين نحو : 81.7838 جنيه للشراء ، مقابل 82.1291 جنيه للبيع.

وسجل ريال عماني نحو 80.0929 جنيه للشراء، مقابل 80.6213 جنيه للبيع.

وسجل ريال قطري نحو 8.4567 جنيه للشراء، مقابل 8.5051 جنيه للبيع.

وسجل دينار أردني نحو 43.4307 جنيه للشراء، مقابل 43.6774 جنيه للبيع.