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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الثانوية العامة 2023.. توتر بين الطلاب بدمياط قبيل انطلاق امتحان اللغة الأجنبية

الثانوية العامة
الثانوية العامة
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تواجد طلاب الثانوية العامة أمام بوابات المدارس في محافظة دمياط للمراجعة النهائية قبيل انطلاق امتحان اللغة الأجنبية الأولى، اليوم الثلاثاء، حيث ساد التوتر الوجوه وتواجد أولياء الأمور للاطمئنان على الطلبة قبيل بدء الامتحان.

وأكد علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، أن الطلاب أمانة في أعناقنا جميعا ويجب مراعاة العامل النفسي لهم والظروف الصحية والاطمئنان عليهم حتى آخر دقيقة فى زمن الامتحان، مشددا على أن دور رئيس اللجنة أو المراقب هو تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب على أن نضع دائما مصلحة الطالب في المقدمة.

وفى هذا السياق، وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتوفير مناخ هادئ وآمن للطلاب والقائمين على الامتحانات، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بما يضمن انتظام سير الامتحانات، مؤكدة أيضًا على تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة الموقف أولا بأول و التعامل مع أى شكوى قد تطرأ فورًا.

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