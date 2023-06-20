عائشة بن أحمد: هناك تشابه بيني وبين شخصية شيرين في "مذكرات زوج"

كشفت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد عن أوجه التشابه بينها وبين شخصية "شيرين" في مسلسل "مذكرات زوج" الذي قدمته في الموسم الرمضاني الماضي، قائلة: "فيه حاجات مشتركة بيني وبين شيرين موجودة عندي وشبهي كون شيرين شخصية مسئولة وتحب أن تسير كافة الأمور بدقة وبشكل بروفيشنال زي ماهي عاوزة وكل شيء في مكانه ودقة المواعيد".

لفتت خلال حوارها ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON" إلى أنها قامت بدراسة شخصيات الناس المحبة لفكرة السيطرة ووجدت أن كل من لديهم حب السيطرة هي شخصيات هشة من الداخل وليست قوية قائلة: "درست الناس اللي عندهم حب السيطرة لقيتهم ناس ضعاف من جواهم لأنهم بيخافوا من أي شيء جديد ورأيت شيرين شخصية هشة من داخلها".

عن رأيها في فكرة السيطرة في العلاقات بين الزوجين، قالت: "أقبل أن يكون هناك رجل مسيطر علي شخصيتي أو العكس أن اقوم بالسيطرة عليه أنا احب أحترم الرجل وهو يحترمني من غير مااخنقه ولا يخنقني".

واصلت: "مش بحب حد يتحكم في حياتي ولا أنا أتحكم في حياة حد وده يتحقق عبر تحقيق التوازن بين طرفي المعادلة عبر التواصل والتفاهم والاحترام.. الملخص، لاتخنقني ولا أخنقك".



كشفت أنها سعدت بتجربة العمل مع الفنان طارق لطفي وهي التجربة الفنية الثانية لها معه بعد مسلسل "شهادة ميلاد" ولكن الفارق في مذكرات زوج أن المشاهد كانت أكثر، مؤكدة أن طارق لطفي شخصية طيبة وشديدة الاحترام والانضباط ولايفكر أثناء التمثيل في كونه بطلًا، فقط يفكر في خروج العمل في أبهى صورة.