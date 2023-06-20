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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدفاع الروسية: دبابات المنطقة العسكرية المركزية تدمر معقلًا أوكرانيا في اتجاه كراسني ليمان

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية
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أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أطقم الدبابات التابعة للمنطقة العسكرية المركزية دمرت معقلًا للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر في الوزارة قوله: "دمر جنود أطقم الوحدة العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية المركزية معقلًا وأفرادًا للعدو في اتجاه كراسني ليمان في منطقة إجراء العملية العسكرية الروسية الخاصة".

وأضاف المصدر أن دبابات المنطقة العسكرية المركزية أثناء قيامها بالمهام القتالية تلحق بانتظام ضررا بالمعدات العسكرية والعسكريين الأوكرانيين وتدمر نقاط الإدارة والمعاقل وتغطي أعمال الوحدات الهجومية.

وتابع: "يقوم المدفعيون وقادة الدبابات بالتعاون مع وحدات الاستطلاع ومشغلي المسيرات على مدار الساعة بهزيمة العدو بطلقات من مدافع 125 ملم. ومن أجل دعم الوحدات الهجومية في منطقة الغابات يقومون بإزالة الألغام".

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