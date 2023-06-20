النرويج تخصص 24 مليون دولار لدعم الأمن النووي الأوكراني

أعلنت الحكومة النرويجية عن تخصيص 250 مليون كرونة نرويجية (حوالي 24 مليون دولار) لدعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية وضمان أمن أوكرانيا النووي، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقالت الحكومة في بيانها: "ستخصص النرويج 100 مليون كرونة نرويجية لدعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسيساعد ذلك على ضمان وجود خبراء الوكالة في أوكرانيا، بالإضافة إلى ذلك، ترفع النرويج تمويل التعاون مع أوكرانيا في مجال الأمن النووي بمقدار 150 مليون كرونة نرويجية".

وأشارت إلى أن 150 مليون كرونة نرويجية (حوالي 14 مليون دولار) ستتم إدارتها من قبل الهيئة النرويجية للإشعاع والأمن النووي، حيث سيتم استخدامها لتقليل مخاطر الحوادث المرتبطة بإطلاق مواد مشعة.

وأكدت وزيرة الخارجية النرويجية، أنيكين هويتفيلدت، أن إعادة إعمار البنية التحتية النووية ستكون إحدى الأولويات الرئيسية، فضلا عن "الرقابة التنظيمية على محطة تشيرنوبيل النووية".