تعرف على خريطة الكنائس الشرقيّة الكاثوليكية

الكنيسة الكاثوليكية الجامعة يوجد بها 24 كنيسة "ذات الحقّ"منها اللاتينية التي مقرّ كرسيها في روما وتمارس طقوس عديدة أهمّها الطقس الروماني والطقس الأمبروسياني. وهناك 23 كنيسة شرقيّة كاثوليكية "ذاتيّة الحقّ"، وهي تنتمي إلى خمسة تقاليد شرقيّة، وهذا ما تُحدّده مجموعة الكنائس الشرقيّة الكاثوليكية في القانون رقم 28:

البند 1 - الطقس هو التُراث الليتورجي واللاهوتي والروحي والتنظيمي المتّسم بثقافة الشعوب وظروفها التاريخية، ويُعبّر عنه بالطريقة الخاصة التي تعيش بها الإيمان كل كنيسة متمتعة بحكم ذاتي.

البند 2 - الطقوس المعنيّة في هذه المجموعة، هي المنحدرة من التقليد الأرمني والإسكندري والأنطاكي والقسطنطيني والكلداني، ما لم يتضح غير ذلك.

أوّلاً: كنائس ذات التّقليد الإسكندريّ:

1- الكنيسة القبطية الكاثوليكيّة [بطريركيّة].

2- الكنيسة المتروبوليتيّة الأثيوبيّة ذاتية الحق [متروبوليتيّة].

ثانيًّا: كنائس ذات التقليد الأنطاكيّ:

1- الكنيسة السريانيّة [بطريركية].

2- الكنائس المارونيّة [بطريركيّة].

3- الكنيسة السريانيّة الملنكارية [رئاسة أسقفيّة كبرى].

ثالثًا: كنيسة ذات التقليد الأرمنيّ:

1- الكنيسة الأرمنيّة الكاثوليكيّة [بطريركيّة].

رابعًا: كنائس ذات التقليد الكلدانيّ:

1- الكنيسة الكلدانية [بطريركيّة].

2- الكنيسة السريانيّة الملباريّة [رئاسة أسقفيّة كبرى].

خامسًا: كنائس ذات التقليد البيزنطيّ:

1- كنيسة الروم الملكيّين [بطريركيّة].

2- الكنيسة الأوكرانية [رئاسة أُسقفيّة كبرى].

3- كنيسة رومانيّا [رئاسة أُسقفيّة كبرى].

4- الكنيسة الروتينيّة [كنيسة متروبوليتيّة].

5- كنيسة سلوفاكيّة [كنيسة متروبوليتيّة].

6- كنيسة ألبانيا ذاتيّة الحقّ [نيابة رسوليّة].

7- كنيسة روسيّة البيضاء [إكسركيّة].

8- كنيسة بلغاريا ذاتيّة الحقّ [إكسركيّة].

9- كنيسة كرواتيا ذاتيّة الحقّ [إكسركيّة].

10- الكنيسة اليونانيّة [إكسركيّة].

11- الكنيسة الإيطاليّة – الألبانيّة [إكسركيّة].

12- كنيسة مقدونيّة [إكسركيّة].

13- كنيسة روسيّة [إكسركيّة].

14- الكنيسة الهنكاريّة [إكسركيّة].

15- الكنيسة اليونانيّة في صربيا والجبل الأسود.