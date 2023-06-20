فئات الكنائس الشرقيّة الكاثوليكيّة حول العالم

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سر لعنة "حطام تيتانيك" المدمر| فقدان غواصة نقلت أشخاصًا لمشاهدة حطام السفينة في الأعماق.. ملياردير بريطاني ضمن المتواجدين في الغواصة المفقودة.. وحقيقة اختفاء كل من يقترب من السفينة المنكوبة