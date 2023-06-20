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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

فئات الكنائس الشرقيّة الكاثوليكيّة حول العالم

ارشيف
ارشيف
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تعد فئات الكنائس الشرقيّة الكاثوليكيّة حول العالم متعددة والكثير لا يعرفها تستعرض البوابة في هذا التقرير أوّلاً: الكنائس البطريركيّة:
1- بطريركيِّة الإسكندرية للأقباط الكاثوليك وسائر الكرازة المرقسية.
2- بطريركيِّة أنطاكيا وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الكاثوليك الملكيين.
3- بطريركيِّة أنطاكيا للسريان الكاثوليك.
4- بطريركيِّة أنطاكيا وسائر المشرق للموارنة.
5- بطريركيِّة بابل للكلدان.
6- بطريركيِّة قيليقة للأرمن الكاثوليك.
7- بطريركيِّة أورشليم للاتين الكاثوليك.

ثانيّا: كنائس الرئاسات الأسقفيّة الكبرى:
1- السريانية – الملنكارية.
2- السريانيّة – الملباريّة.
3- الأوكرانيّة.
4- الرومانيّة [رومانيّا].

ثالثًا: الكنائس المتروبوليتيّة:
1- الأثيوبيّة.
2- الروثينية.
3- السلوفاكيّة.

رابعًا: الأكسركيات وكنائس أخرى:
1- الألبانيّة.
2- روسيّا البيضاء.
3- البلغاريّة.
4- الكرواتيّة.
5- اليونانيّة.
6- الإيطالية – الألبانيّة.
7- المقدونيّة.
8- الروسيّة.
9- الهنكارية.
10- صربيا والجبل الأسود.

 

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