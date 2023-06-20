دوائر الكوريا الرومانيّة الڤاتيكانيّة الشرقية والغربية

دوائر الكوريا الرومانيّة الڤاتيكانيّة هي الدوائر الرومانية التي تهتم بشئون الكنيسة شرقًا وغربًا: كمجمع الكنائس الشرقية الرومانية، مجمع عقيدة الإيمان، المجلس البابوي للوحدة المسيحية، المجلس البابوي للحوار بين الأديان، المجلس البابوي للثقافة، المجلس البابوي للعائلة، المجلس البابوي للعاملين بالصحة، المجلس الحبري للعلمانيين، المجلس الحبري لوسائل الإعلام والاتصالات الاجتماعية، مجمع الإكليروس، مجمع مؤسسات الحياة المكرسة وجمعيات الحياة الرسولية، المجلس الحبري عدالة وسلام، مكتب تحضير المؤتمرات القربانية.

والكوريا الرومانية هي الجهاز الإداري والتنفيذي والاستشاري الذي يساعد البابا في الڤاتيكان على إدارة مهامه المختلفة، ويعتبر قداسة البابا نفسه رئيسًا للكوريا، وهو من يعيّن أعضائها ويعفيهم حسب مصلحة الكنيسة.

كانت الكوريّا تتألف من سبعين كاردينالاً فقط غير أنه مع تزايد عدد أتباع الكنيسة الكاثوليكية حول العالم وكذلك اتساع رقعة انتشارهم، قام الباباوات بيوس العاشر(1903- 1914م) أدخل بعض التصليحات في المجامع والدواوين والدوائر الرومانية المؤلفة منذ عهد سِكْستُس الخامس(1585- 1590م)، ويوحنا الثالث والعشرون (1958- 1963م) وبولس السادس(1963- 1978م) ويوحنا بولس الثاني(1978- 2005م) بتوسعة العدد حتى استقر على 120 كاردينالاً ناخبًا(من هم دون سن الثمانين)، أي أقل من الثمانين من العمر، وحاليًا إلى جانب الكرادلة، هناك عدد من الأساقفة والكهنة من ذوي لقب "خور أسقف" يخدمون في بعض أجهزة الكوريا الصغيرة.

• هيكليّة الدّوائر الڤاتيكانيّة:

أولاً: قداسة بابا الفاتيكان وكلّ المعاونين المباشرين له.

ثانيًّا: المسؤولون والعاملون في أمانة في أمانة سرّ دولة الڤاتيكان.

ثالثًا: المسؤولون والعاملون في المجامع.

1- المسؤولون والعاملون في مجمع العقيدة والإيمان:

- المسؤولون والعاملون في اللجنة الحَبريّة الكنسيّة.

- المسؤولون والعاملون في اللجنة الحَبريّة البيبليّة.

- المسؤولون والعاملون في اللجنة الحَبريّة العالميّة للاهوت.

- المسؤولون والعاملون في اللجنة الحبريّة للتعليم المسيحيّ للكنيسة الكاثوليكية.

2- المسؤولون والعاملون في مجمع الكنائس الشرقيّة الكاثوليكية.

3- المسؤولون والعاملون في مجمع الليترجيّا والأسرار.

4- المسؤولون والعاملون في مجمع القدّيسين.

5- المسؤولون والعاملون في مجمع تبشير الشعوب.

- المسؤولون والعاملون في اللجنة الحبريّة لتبشير الشعوب.

- المسؤولون والعاملون في اللجنة الحبريّة في البعثة البابويّة.

6- المسؤولون والعاملون في اللجنة الإكليروس.

7- المسؤولون والعاملون في اللجنة الحياة المكرّسة والجمعيّات الرسوليّة.

8- المسؤولون والعاملون في اللجنة التعليم الكاثوليكيّ.

9- مجمع الأساقفة:

- المسؤولون والعاملون في مجمع الأساقفة.

- المسؤولون والعاملون في مجمع أساقفة أمريكا اللاتينية.

10- المسؤولون والعاملون في المحاكم:

- المسؤولون والعاملون في مجمع التوبة الرسوليّ.

- المسؤولون والعاملون في محكمة التوقيع الرسوليّ.

- المسؤولون والعاملون في الرّوتا الرّومانيّة.

11- المسؤولون والعاملون في المجالس الحَبريّة:

- المسؤولون والعاملون في المجلس الحَبريّ للعلمانيّين.

- المسؤولون والعاملون في المجلس الحَبريّ لوحدة المسيحيّين.

- المسؤولون والعاملون في المجلس الحَبريّ للعائلة.

- المسؤولون والعاملون في المجلس الحَبريّ للعدالة والسلام.

- المسؤولون والعاملون في المجلس الحَبريّ لكُور أُونُم (القلب الواحد): مهمّة التّنسيق بين المؤسّسات الخيريّة الكنسيّة.

- المسؤولون والعاملون في المجلس الحَبريّ لراعويّة المُهاجرين والمُتَنَقِّلين.

- المسؤولون والعاملون في المجلس الحَبريّ للنصوص التشريعيّة.

- المسؤولون والعاملون في المجلس الحَبريّ للثقافة.

- المسؤولون والعاملون في المجلس الحَبريّ لوسائل الإعلام الاجتماعية.

- المسؤولون والعاملون في المجلس الحَبريّ للكرازة الجديدة.

12- المسؤولون والعاملون في سينودس الأساقفة.

13- المسؤولون والعاملون في الأعمال الإداريّة.

- المسؤولون والعاملون في الغرفة الرسوليّة.

- المسؤولون والعاملون في إدارة أملاك الكرسيّ الرسوليّ.

- المسؤولون والعاملون في دائرة الشئون الاقتصاديّة في الكرسي الرسوليّ.

14- المسؤولون والعاملون في الحرس السّويسريّ الحَبْريّ.

15- المسؤولون والعاملون في المؤسّسات التّابعة للكرسيّ الرسوليّ:

- المسؤولون والعاملون في الأرشيف السّريّ الڤاتيكانيّ.

- المسؤولون والعاملون في المكتبة الرسوليّة الڤاتيكانيّة.

- المسؤولون والعاملون في جريدة الأوسّرفاتور رومانو.

- المسؤولون والعاملون في دار نشر الڤاتيكان.

- المسؤولون والعاملون في راديو الڤاتيكان.

- المسؤولون والعاملون في تلفزيون الڤاتيكان.

- المسؤولون والعاملون في بازليك مار بطرس الحَبريّة.

- المسؤولون والعاملون في بازليك القدّيس يوحنّا اللاتران البابويّة.

- المسؤولون والعاملون في بازليك بطرس خارج الأسوار البابويّة.

- المسؤولون والعاملون في بازليك القدّيسة ماري الكبرى.

- المسؤولون والعاملون في المرشديّة الرسولية.

16- المسؤولون والعاملون في مكتب العمل المركزيّ.

17- المسؤولون والعاملون في الأكاديميّات الحَبريّة:

- المسؤولون والعاملون في الأكاديميّة الحَبريّة للعلوم.

- المسؤولون والعاملون في الأكاديميّة الحَبريّة للعلوم الاجتماعيّة.

- المسؤولون والعاملون في الأكاديميّة الحَبريّة للحياة.

- المسؤولون والعاملون في أكاديميّة مار توما الأكوينيّ الحَبريّة.

- المسؤولون والعاملون في الأكاديميّة الحَبريّة المريميّة العالميّة.

- المسؤولون والعاملون في الأكاديمية الحبريّة للفنون الجميلة.

- المسؤولون والعاملون في الأكاديميّة الحَبريّة الرّومانيّة لعلم الآثار.

18- المسؤولون والعاملون في اللجان الحَبريّة:

- المسؤولون والعاملون في اللجنة الحَبريّة للمؤتمرات الإفخارستية.

- المسؤولون والعاملون في اللجنة الحَبريّة لعلوم التاريخ.