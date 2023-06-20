مدير الكرة بالزمالك : يوسف نبيه وقع لبيراميدز منذ فبراير الماضي

أكد عبدالواحد السيد مدير الكرة بالزمالك، أن إدارة النادي الأبيض عرضت على يوسف أسامة نبيه مبلغا ماليا كبيرا مقابل تجديد عقده لمدة 3 مواسم، لكن اللاعب رفض .

وأضاف السيد في تصريحات إعلامية اليوم الثلاثاء، دخلنا في مفاوضات جادة مع يوسف أسامة نبيه لتجديد عقده ثم اكتشفنا بعد ذلك أن اللاعب قام بتوقيع عقد مع نادي بيراميدز منذ شهر فبراير الماضي.

وتابع السيد، بعدما تأكدنا من توقيع أسامة نبيه لفريق بيراميدز، توقفت المفاوضات مع اللاعب لتجديد عقده نهائيا .

وفي سياق آخر، نفى عبدالواحد السيد وجود خلافات مع أحمد حسام ميدو عضو اللجنة الفنية بالزمالك، مؤكدا أن ميدو كان من أسباب تواجده في النادي بمنصب مدير الكرة بعدما قام بترشيح اسمه لإدارة الزمالك مع أمير مرتضي وإسماعيل يوسف .

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مدربه الكولومبي أوسوريو، تدريباته على ملعب النادي استعدادا لمباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر.

ومن المقرر أن يقام لقاء الزمالك وفاركو على استاد القاهرة، وذلك يوم 23 من شهر يونيو الجاري، في لقاء سيدخله الزمالك لحصد بطاقة التأهل لدور الـ8.

كان فريق الزمالك قد ودع بطولة كأس مصر في النسخة الأخيرة من دور نصف النهائي أمام فريق بيراميدز، وذلك في البطولة التي توج بها النادي الأهلي.