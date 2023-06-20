مدير الكرة بالزمالك: أوسوريو طلب التعاقد مع مدافع ومهاجم مع عودة المعارين

قال عبدالواحد السيد مدير الكرة بالزمالك، إن أوسوريو مدرب الفريق قام بتقديم تقريره الفني إلى إدارة النادي والخاص بالاستعداد للموسم الجديد واللاعبين الراحلين .

أضاف السيد في تصريحات إعلامية اليوم الثلاثاء، أوسوريو طلب التركيز في التعاقدات على ضم مدافع مميز يجيد اللعب بقدمه اليسرى، بالإضافة لمهاجم أفريقي سوبر وذلك لمساعدته في تنفيذ طريقة لعبه، مع عودة جميع اللاعبين المعاربين، سواء يوسف أوباما، أو محمود علاء، أو حمدي علاء، أو أحمد عيد .

وتابع السيد، أوسوريو يرغب في أن تكون قائمة الزمالك في الموسم الجديد تضم 25 لاعبا فقط وذلك حتى يمنح الجميع فرصة المشاركة .

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مدربه الكولومبي أوسوريو، تدريباته على ملعب النادي استعدادا لمباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر.

ومن المقرر أن يقام لقاء الزمالك وفاركو على استاد القاهرة، وذلك يوم 23 من شهر يونيو الجاري، في لقاء سيدخله الزمالك لحصد بطاقة التأهل لدور الـ8.

كان فريق الزمالك قد ودع بطولة كأس مصر في النسخة الأخيرة من دور نصف النهائي أمام فريق بيراميدز، وذلك في البطولة التي توج بها النادي الأهلي.