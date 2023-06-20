النائبة رشا أبو شقرة لـ«صالون التنسيقية»: نحتاج لتعديل قانون الجامعات وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تمويل البحث العلمي

قالت النائبة الدكتورة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن معوقات البحث العلمي كثيرة ولها نواحي متعددة ومنها البنية التشريعية، فقانون تنظيم الجامعات يحتاج إلى تطوير بما يتواكب مع العصر الحديث.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الثانية من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا المحور السياسي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «مستقبل البحث العلمي».

وأوضحت أن لائحة الترقيات من ضمن المعوقات، والأبحاث العلمية تختلف تماماً عن الأبحاث الأدبية، فالأدبية لا يسمح لبحث تشاركي مع الزملاء فكل لجنة لها معايير خاصة بها، ويتم كل عام وضع قواعد جديدة والبحث العلمي مكلف مادياً.

وتابعت، أن من بين المعوقات أيضًا التمويل في البحث العلمي، فنحتاج لزيادة التمويل الذي هو بنسبة 1% التى نص عليها الدستور، ونحتاج استقطاب القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي، وأن يتم تحفيزه من خلال إعفاء جزء من أموالهم في الجمارك، وتكريم رجال الأعمال التى تدعم الباحثين.

وأشارت إلى أن كل دول العالم تضع قواعد للأبحاث العلمية، ولكن في مصر لا يوجد استراتجية قوية توجه الأبحاث العلمية لحل المشكلات، فكل باحث يقوم بعمل بحث، وما نحتاجه من البحث العلمي هو خدمة أهداف الدولة والأمن القومي للبلاد، ومن حيث التواصل الخارجي يوجد قارة أفريقيا، يمكن أن ننشئ مراكز أبحاث مشتركة تخدم الصالح الأفريقي العام مثل قضايا المناخ.

وأوضحت أن عضو هيئة التدريس مكبل بأعمال إدارية، ويقوم بالمراقبة على الامتحانات وهى ليست وظيفته، ونحتاج لتعديل قانون الجامعات، وبعد التعديل تعقد ندوات توعية لمعرفة أعضاء هيئة التدريس حقوقهم التي نص عليها القانون.

أدار الحوار خلال الصالون، أحمد عبدالصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى، النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أيمن أنور، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع وأمين المجتمع المدني، محمد الحداد، أمين عمال الجمهورية بحزب حماة الوطن، أسامة بديع، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيما شارك في الجلسة الثانية، النائبة أمل عصفور، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، الدكتورة هبة مكرم شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، الدكتور صلاح سلام، الأستاذ بكلية الطب جامعة سيناء، والدكتورة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

