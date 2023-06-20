تفحمت محتوياته.. معاينة حريق محل تجاري بالمريوطية

انتدبت جهات التحقيق بالجيزة، المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل محل تجاري بمنطقة المريوطية في الهرم، والوقوف على ملابسات الحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، وكلفت المباحث بإجراء التحريات حول الحريق وسؤال صاحب المحل والعاملين فيه عن سبب الحريق.

تبين بالفحص نشوب حريق بمطعم العمدة شارع الوفاء والأمل، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران دون إصابات ومنعوا امتدادها إلى المجاورات.

و كشف تقرير المعمل الجنائي تفحم غالبية محتويات المحل واحتراق أجزاء كبيرة منه.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من مطعم بمنطقة المريوطية.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري تنسيقًا مع مأمور قسم شرطة الهرم.