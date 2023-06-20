عبدالواحد السيد : أوسوريو مدرب مميز ولن يغير طريقة لعبه

أكد عبدالواحد السيد مدير الكرة بالزمالك، أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأبيض، صاحب سيرة ذاتية تدريبية قوية، وهو من المدربين المميزين .

وقال السيد في تصريحات إعلامية اليوم الثلاثاء، أوسوريو يتمسك بطريقة لعبها التى طبقها مع الزمالك منذ أول مباراة ويرفض تغييرها، لأنه يرى أن الزمالك فريق كبير ويحتاج للعب بطريقة هجومية في كل المباريات .

وتابع السيد، البعض انتقد أوسوريو منذ أول مباراة، والمدرب يحتاج للوقت من أجل إعادة الزمالك لمستواه الفني والبدني المميز .

وأشار السيد، أن أوسوريو يتشاور مع جهازه المعاون في جميع القرارات على عكس بعض المدربين الذين يرفضون التشاور مع أعضاء الجهاز الفني .

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مدربه الكولومبي أوسوريو، تدريباته على ملعب النادي استعدادا لمباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر.

ومن المقرر أن يقام لقاء الزمالك وفاركو على استاد القاهرة، وذلك يوم 23 من شهر يونيو الجاري، في لقاء سيدخله الزمالك لحصد بطاقة التأهل لدور الـ8.

كان فريق الزمالك قد ودع بطولة كأس مصر في النسخة الأخيرة من دور نصف النهائي أمام فريق بيراميدز، وذلك في البطولة التي توج بها النادي الأهلي.