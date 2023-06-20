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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

لعنة تيتانيك.. فقدان غواصة نقلت أشخاصًا لمشاهدة حطام السفينة في الأعماق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ذكرت تقارير إعلامية أن البحث جار عن غواصة سياحية مفقودة، بعد أن نقلت أشخاصا لمشاهدة حطام سفينة تيتانيك في الأعماق، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة انباء "روسيا اليوم".

وقال خفر السواحل الأمريكي، يوم الإثنين، إن عملية البحث عن غواصة مفقودة مازالت جارية، حيث نقلت أشخاصا لمشاهدة حطام سفينة تيتانيك، بينما أكدت شركة "أوشن غيت إكسبديشن" ملكيتها للغواصة السياحية الضائعة.

وذكرت الشركة في بيان: "نقوم بعملية استكشاف وحشد جميع الخيارات، لإعادة الطاقم بأمان. ينصب تركيزنا الكامل على أفراد طاقم الغواصة وعائلاتهم".

ويُذكر أن شركة "أوشن غيت إكسبديشن" تقوم برحلات لتأريخ تحلل سفينة تيتانيك التي اصطدمت بجبل جليدي وغرقت عام 1912.

غواصة سياحية مفقودة مشاهدة حطام السفينة تيتانيك