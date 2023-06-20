لعنة تيتانيك.. فقدان غواصة نقلت أشخاصًا لمشاهدة حطام السفينة في الأعماق

ذكرت تقارير إعلامية أن البحث جار عن غواصة سياحية مفقودة، بعد أن نقلت أشخاصا لمشاهدة حطام سفينة تيتانيك في الأعماق، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة انباء "روسيا اليوم".

وقال خفر السواحل الأمريكي، يوم الإثنين، إن عملية البحث عن غواصة مفقودة مازالت جارية، حيث نقلت أشخاصا لمشاهدة حطام سفينة تيتانيك، بينما أكدت شركة "أوشن غيت إكسبديشن" ملكيتها للغواصة السياحية الضائعة.

وذكرت الشركة في بيان: "نقوم بعملية استكشاف وحشد جميع الخيارات، لإعادة الطاقم بأمان. ينصب تركيزنا الكامل على أفراد طاقم الغواصة وعائلاتهم".

ويُذكر أن شركة "أوشن غيت إكسبديشن" تقوم برحلات لتأريخ تحلل سفينة تيتانيك التي اصطدمت بجبل جليدي وغرقت عام 1912.