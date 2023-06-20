السعودية تؤكد موقفها الثابت والداعم للسودان وشعبه الشقيق

أكد مندوب المملكة العربية السعودية الدائم في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، السفير عبد المحسن بن خثيلة، يوم الإثنين، على موقف المملكة الثابت والداعم للسودان وشعبه الشقيق للوصول إلى بر الأمان خلال هذه الأزمة التي ألمت به.

وشدد السفير خثيلة، في كلمته خلال الحوار التفاعلي عن حالة حقوق الإنسان في السودان، والذي عقده مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم، ونشرتها وكالة الأنباء السعودية "واس"، على مواصلة المملكة والولايات المتحدة تيسير المحادثات السياسية بين أطراف النزاع في السودان، في مدينة جدة، للوصول إلى وقف لإطلاق النار، وتقريب وجهات النظر في النزاع، وذلك بهدف تخفيف المعاناة عن السودانيين وإنهاء الأزمة عبر الحوار السياسي.

وكما حث أطراف النزاع على الحوار، والسعي للتهدئة وتوحيد الصف للحفاظ على وحدة السودان وأمن شعبه ومقدراته.

وأكد أن المملكة كانت حاضرة منذ بداية الأزمة في جمهورية السودان، من أجل تخفيف معاناة الشعب السوداني عبر تقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لمساعدة الشعب السوداني على مواجهة آثار وتداعيات هذه الأزمة.