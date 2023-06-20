انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مصنع زيوت مهجور بالبدرشين

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل مصنع زيوت مهجور بالبدرشين، لمعرفة سبب حدوثه والخسائر المادية الناجمة عنه، مما كلفت المباحث بإجراء التحريات حول الحريق.

تلقى المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل المصنع المهجور صليبة للزيوت والصابون بشارع النيل السعيد بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ5 سيارات إطفاء، وبالفحص تبين أن الحريق نشب بمخلفات على مساحة 4 × 4 وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.