معالم إسنا التراثية تستقبل وفدًا من "جمعية الحفاظ على السياحة الثقافية".. صور

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، زيارة وفد من "جمعية الحفاظ على السياحة الثقافية"، للتعرف على معالم المدينة التراثية والثقافية العريقة والتعرف على أنشطة مشروع "الاستثمار في السياحة المستدامة والمتكاملة بمدينة إسنا".

ويتم تنفيذ المشروع، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وزارة التعاون الدولي، ووزارة السياحة والآثار، ومحافظة الأقصر، في إطار الاتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعنى بالاستثمار المستدام في السياحة بمصر "سايت"، وتقوم بتنفيذه مؤسسة تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة.

ويهدف المشروع، إلى زيادة تنافسية قطاع السياحة في مصر من خلال تطوير مواقع التراث الثقافي لمدينة إسنا، ووضعها على الخريطة السياحية وترويجها والحفاظ عليها، ولتحسين العوائد الاقتصادية لسكان المنطقة.

وضم وفد جمعية الحفاظ علي السياحة الثقافية، برئاسة الخبير السياحي محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، ومجموعة من الخبراء في مجال السياحة من بينهم عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والآثار والطيران السابق بمجلس النواب، ومحمد أيوب رئيس غرفة المنشآت الفندقية سابقا، ومحمد الحسانين رئيس جمعية الحفاظ على السياحة الثقافية، وكان بصحبتهم الدكتور فتحي يس عام آثار مصر العليا، والمسئولين بمشروع تطوير مدينة إسنا.

وتضمنت الزيارة، جولة ميدانية في مدينة إسنا لتفقد الاستعدادات التي قام بتنفيذها المشروع من أجل إعادة الجذب السياحي لإسنا، حيث تم زيارة المعالم الأثرية والتراثية بالمدينة على رأسها استراحة الملك فاروق بالمطاعنة - معبد إسنا - وكالة الجداوي - مئذنة العمري - بيوت إسنا المميزة معمارياً - الأعتاب الخشبية وسوق القيسارية القديم، ومعصرة الزيوت وغيرها من المعالم التي جعلت إسنا مدينة تاريخية ولتكون وجهة سياحية لجذب السياح والشركات على حدٍ سواء.

من جانبه، أكد كريم إبراهيم مدير مشروع "الاستثمار في السياحة المستدامة والمتكاملة بمدينة إسنا "(VISIT-Esna) ، أن المشروع حرص على عقد لقاء تشاوري موسع بين المسئولين عن مشروع التطوير، وخبراء القطاع السياحي حول المستجدات في مجال السياحة الثقافية، حيث تأتي هذه الزيارة لتكون بداية للتعاون المثمر بين المشروع، وجمعية تسويق السياحة الثقافية وممثلي القطاع الخاص في السياحة، من أجل دعم عودة التدفقات السياحية لإسنا وأن تكون ضمن البرنامج الرئيسي للسياحة باسنا، ونتطلع للمزيد من التعاون والمشاركة من أجل الحفاظ على التراث الثقافي في إسنا بالأخص، وجميع محافظات مصر عموماً.

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