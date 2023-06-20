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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأزهر يقدِّم مطويَّةً «القول المبين في بعض ما يباح للحُجَّاج والمعتمرين»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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انطلاقًا من الدور الدعوي والتوعوي للأزهر الشريف، وخدمة لحجاج بيت الله الحرام، يصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الطبعة الثالثة من دليله المصور لأحكام ومناسك الحج والعمرة، تحت عنوان «دليل الحج والعمرة».

 كتاب بسيط العبارة، واضح المعاني، مزود بالصور التوضيحية التي تساعد حجاج بيت الله الحرام على تأدية عباداتهم على أتمِّ وجه؛ راجين بذلك القبول من الله سبحانه.

ويأتي هذا الإصدار ضمن الأعمال الدعوية لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالتزامن مع موسم الحج لهذا العام.

ويمكن تحميل الدليل عبر الرابط التالي:

https://drive.google.com/file/d/1Nc4FaHonf_FWChYN2HC_8wCYSA4N-Ofq/view?usp=drivesdk

الأزهر العالمي للفتوى الحج والعمرة حجاج بيت الله الحرام