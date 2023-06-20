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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

صعقت بالكهرباء.. التحريات تكشف غموض مصرع فتاة داخل منزلها بمنشأة القناطر

ارشيفيه
ارشيفيه
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كلفت جهات التحقيق بالجيزة، المباحث بإجراء التحريات في مصرع فتاة داخل منزلها، إثر تعرضها لصعق كهربائي بمنشأة القناطر،  وذلك عقب مناظرة الجثة وإجراء الكشف الظاهري عليها وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة، والتصريح بدفنه.
وأفادت التحريات أن الفتاة المتوفاة قد تعرضت للصعق الكهربائي، دون تدخل من أحد من أهلها، ولا توجد شبهة جنائية وراء وفاتها.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة منشأة القناطر من غرفة النجدة بمصرع فتاة، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة أميرة.ع.ا، 20 سنة، وتبين تعرضها لصعق كهربائي.

صعقت بالكهرباء مصرع فتاة منشية القناطر