الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض

أغلقت الأسهم الأوروبية منخفضة، يوم الإثنين، إذ يترقب المستثمرون إجراءات تحفيز جديدة من الصين لإنعاش الطلب، وينتظرون شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع؛ بحثًا عن مزيد من المؤشرات على مستقبل أسعار الفائدة.

فقد انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1%، فيما تراجع المؤشر داكس الألماني بنفس النسبة بعدما أغلق عند مستوى قياسي مرتفع في الجلسة الماضية.

وهوت أسهم شركة سارتوريوس لصناعة مستلزمات المختبرات 15.7 % بعدما خفَّضَت الشركة يوم الجمعة تقديراتها للإيرادات وهوامش الأرباح عن العام الجاري.

فيما انخفض سهم شركة إل.في.إم.إتش للمنتجات الفاخرة، وهي أكبر الشركات الأوروبية قيمة، 1.8 % بينما انخفض مؤشر الموارد الأساسية 2.2 % وسط مخاوف إزاء الطلب من أكبر مستهلك للمعادن في العالم.