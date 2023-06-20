رئيس الوزراء البريطاني يلتقي نظيره السويدي

التقى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، يوم الإثنين، برئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، الذي يزور لندن حاليًا.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مجالاتٍ عدة منها الدفاع والأمن والتجارة والتكنولوجيا.