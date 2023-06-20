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الثلاثاء 20 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس الوزراء البريطاني يلتقي نظيره السويدي

رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك
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التقى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، يوم الإثنين، برئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، الذي يزور لندن حاليًا.
وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مجالاتٍ عدة منها الدفاع والأمن والتجارة والتكنولوجيا.

رئيس الوزراء البريطاني رئيس الوزراء السويدي بحث العلاقات الثنائية بين البلدين